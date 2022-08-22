За сьогодні російські окупанти обстрілювали Шосткинський район Сумщини, - Живицький

Попередньо − без втрат і руйнувань.

Близько 18:00 сьогодні, 22 серпня, по Середино-Будській громаді Сумської області росіяни стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні росіяни били по прикордонним громадам Шосткинського району. Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території”, - повідомив Живицький.

Він зазначив, що від обстрілу виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.

Наразі наслідки пожежі невідомі.

Нагадаємол, у Шосткинський громаді Сумської області закінчили навчання перші слухачі курсу “Тактична медицина для українців”. Із 24 слухачів 23 успішно склали іспити і отримали відповідний сертифікат та аптечку.