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За сьогодні російські окупанти обстрілювали Шосткинський район Сумщини, - Живицький

Попередньо − без втрат і руйнувань.

За сьогодні російські окупанти обстрілювали Шосткинський район Сумщини, - Живицький
Фото: Faceboook Дмитра Живицького

Близько 18:00 сьогодні, 22 серпня, по Середино-Будській громаді Сумської області росіяни стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні росіяни били по прикордонним громадам Шосткинського району. Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території”, - повідомив Живицький.

Він зазначив, що від обстрілу виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.

Наразі наслідки пожежі невідомі.

Нагадаємол, у Шосткинський громаді Сумської області закінчили навчання перші слухачі курсу “Тактична медицина для українців”. Із 24 слухачів 23 успішно склали іспити і отримали відповідний сертифікат та аптечку. 

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