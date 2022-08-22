Нацгвардія України оприлюднила "посвідчення", які "видала" Кабаєвій, Захаровій, Скабєєвій і Симоньян

Національна гвардія України опублікувала "посвідчення", які "видала" відомим росіянкам.
Їх оприлюднили на Facebook-сторінці НГУ.
"Документи" виписані на імена Аліни Кабаєвої, Марії Захарової, Ольги Скабєєвої, Маргарити Симоньян та Наталія Шабан.
"Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", - пожартували в НГУ.
Нагадаємо, полк "Азов" нині спростував закид російської ФСБ про причетність до вбивства Дугіної. Російська спецслужба заявила, що підозрювана українка начебто є військовослужбовицею "Азову".
Донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна загинула вчора - у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому вона була за кермом.