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Нацгвардія України оприлюднила "посвідчення", які "видала" Кабаєвій, Захаровій, Скабєєвій і Симоньян

"Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили", - пожартували в Нацгвардії.

Нацгвардія України оприлюднила "посвідчення", які "видала" Кабаєвій, Захаровій, Скабєєвій і Симоньян
Фото: Національна гвардія України

Національна гвардія України опублікувала "посвідчення", які "видала" відомим росіянкам.

Їх оприлюднили на Facebook-сторінці НГУ.

"Документи" виписані на імена Аліни Кабаєвої, Марії Захарової, Ольги Скабєєвої, Маргарити Симоньян та Наталія Шабан.

Фото: Національна гвардія України

Фото: Національна гвардія України

Фото: Національна гвардія України

Фото: Національна гвардія України

"Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", - пожартували в НГУ. 

Нагадаємо, полк "Азов" нині спростував закид російської ФСБ про причетність до вбивства Дугіної. Російська спецслужба заявила, що підозрювана українка начебто є військовослужбовицею "Азову".

Донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна загинула вчора - у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому вона була за кермом.

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