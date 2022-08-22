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Росіяни підірвали котельню в Маріуполі

"Замість того, аби готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти нищать навіть залишки тих, що є", - зауважив радник міського голови.

Росіяни підірвали котельню в Маріуполі
Фото: скрін відео

В Маріуполі росіяни підірвали котельню.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, гучний вибух було чутно на весь місто.

"Замість того, аби готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти нищать навіть залишки тих, що є. Таке воно, свято російської ганчірки під вибухи руйнації. Навіть, без фронту", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, російські загарбники нещодавно знову скоротили перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги. Також окупаційна влада наказала пускати на дрова дерева з парків, щоб підготуватися до зими.

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