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В Маріуполі окупанти знову скорочують перелік осіб для видачі гуманітарки, - Андрющенко

Цей перелік вже скорочували тиждень тому.

Від завтра в тимчасово окупованому Маріуполі знов скорочують перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги. Тепер її зможуть отримати лише пенсіонери старше 65 років, люди з інвалідністю 1-2 груп та діти до 3 років.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Без гуманітарки людям не вижити. Але з завтра її не буде. Вся турбота росіі закінчилась. Тепер лише праця. Каторжна праця за безцінь”, - написав Андрющенко.

Він нагадав, що російські підрядники отримують гроші з бюджету безналом і не авансом, в той час як мешканцям Маріуполя треба виплачувати гроші готівкою і щоденно. 

Тому через нестачу грошей підрядники повертаються до Росії, і хоча їх замінюють, ситуація повторюється. 

Раніше повідомлялось, що з 15 серпня в Маріуполі почали видавати допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в центрі зайнятості “днр”. Отримати хоч якусь їжу могли лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери.

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