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У Маріуполі знімають пропагандистські сюжети перед театром, де загинули сотні людей

Два музиканти біля Драмтеатру та камера. 

У Маріуполі знімають пропагандистські сюжети перед театром, де загинули сотні людей
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполі російські пропагандисти знімають постановочні сюжети, щоб продемонструвати "повернення міста до життя".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що пропагандисти знімають свої сюжети перед драмтеатром, де від удару російської авіації загинули сотні людей.

"Так при окупантах у Маріуполі робиться все. Постановка. Два музиканти біля Драмтеатру та камера. Потім - бравурний репортаж, як "життя повертається" та як люди радіють. Правда, людей покликати забули, та й радощів біля найбільшого могильника Маріуполя не бачити. Але хіба це хвилює окупантів?" - йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, що російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені будинки, а у вцілілі квартири заселяють російських будівельників.

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