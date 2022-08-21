У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
ГоловнаСвіт

Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом, - прем’єри Чехії та Словаччини у роковини придушення Празької весни

"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку".

Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом, - прем’єри Чехії та Словаччини у роковини придушення Празької весни
Фото: twitter.com/CzechMFA

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петр Фіала та Едуард Геґер виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, закликавши продовжувати підтримку України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні Фіала нагадав, що 21 серпня 1968 року – тобто 54 роки тому – Чехословаччина була окупована військами Варшавського договору.

"Для громадян Чехословаччини то був день зради й змарнованих надій, які тодішні свідки ніколи не зможуть стерти зі своєї пам’яті", – додав Геґер.

Далі прем’єри Чехії та Словаччини зазначили, що попри те, що вже майже 30 років їхні країни живуть окремо, "нас єднає спільна історія".

"Одразу після початку російської агресії стало очевидно, що ми не повинні сидіти склавши руки й спостерігати за ситуацією в Україні, а навпаки – активно допомагати", – наголосив Фіала.

Саме тому, на думку глав урядів Чехії та Словаччини, вони повинні активно підтримувати Україну в її опорі російським окупантам.

"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом", – сказав Геґер. 

У 1968 році тодішнє керівництво радянської Чехословаччини розпочало низку ліберальних реформ, які отримали назву Празької весни. СРСР відреагував введенням військ і придушенням демократичних протестів.

Нагадаємо, що Чехія готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також