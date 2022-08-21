"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку".

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петр Фіала та Едуард Геґер виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, закликавши продовжувати підтримку України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні Фіала нагадав, що 21 серпня 1968 року – тобто 54 роки тому – Чехословаччина була окупована військами Варшавського договору.

"Для громадян Чехословаччини то був день зради й змарнованих надій, які тодішні свідки ніколи не зможуть стерти зі своєї пам’яті", – додав Геґер.

Далі прем’єри Чехії та Словаччини зазначили, що попри те, що вже майже 30 років їхні країни живуть окремо, "нас єднає спільна історія".

"Одразу після початку російської агресії стало очевидно, що ми не повинні сидіти склавши руки й спостерігати за ситуацією в Україні, а навпаки – активно допомагати", – наголосив Фіала.

Саме тому, на думку глав урядів Чехії та Словаччини, вони повинні активно підтримувати Україну в її опорі російським окупантам.

"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом", – сказав Геґер.

У 1968 році тодішнє керівництво радянської Чехословаччини розпочало низку ліберальних реформ, які отримали назву Празької весни. СРСР відреагував введенням військ і придушенням демократичних протестів.

Přestože se Česko a Slovensko rozdělily už před devětadvaceti lety a nyní fungují jako dvě samostatné země, bohatá společná historie nás stále spojuje.



To se týká i vzpomínky na 21. srpen 1968. K výročí jsme pro vás natočili s @eduardheger video. Podívejte se na něj, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso — Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022

Нагадаємо, що Чехія готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу.