У Пентагоні розповіли, яке озброєння містить новий пакет військової допомоги від США (оновлено)

Вчора у Пентагоні схвалили новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 млн доларів. Серед іншого він містить Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

У новому пакеті військової допомоги Україна отримає таке озброєння.

Додаткові боєприпаси для системи HIMARS. “Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS. Ця можливість ведення вогню на великі відстані дійсно змінила динаміку на полі бою”, – сказав представник Пентагону.

“Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS. Ця можливість ведення вогню на великі відстані дійсно змінила динаміку на полі бою”, – сказав представник Пентагону. 16 гаубиць калібру 105-мм та 36 тисяч снарядів до них. В оборонному відомстві США зазначили, що раніше США не надавали Україні такого озброєння, а лише снаряди до гаубиць цього типу, їх постачала Велика Британія. “Ми бачили, що українці змогли широко використовувати їх на полі бою,” – зауважив представник Пентагону.

В оборонному відомстві США зазначили, що раніше США не надавали Україні такого озброєння, а лише снаряди до гаубиць цього типу, їх постачала Велика Британія. “Ми бачили, що українці змогли широко використовувати їх на полі бою,” – зауважив представник Пентагону. Безпілотні літальні апарати15 систем ScanEagle. Завдяки їм дасть Україна отримає додаткові розвідувальні можливості навколо лінії фронту.

Завдяки їм дасть Україна отримає додаткові розвідувальні можливості навколо лінії фронту. Засоби розмінування і протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro. “Це дасть українцям надійні можливості для перевезення військ у складній місцевості”, – зауважив представник Пентагону.

“Це дасть українцям надійні можливості для перевезення військ у складній місцевості”, – зауважив представник Пентагону. Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM . “Їх використання дає Україні змогу шукати й знищувати російські радари, тому ми будемо надавати додаткові ракети HARM”, – йдеться у повідомленні.

. “Їх використання дає Україні змогу шукати й знищувати російські радари, тому ми будемо надавати додаткові ракети HARM”, – йдеться у повідомленні. 1 500 ракет TOW для протитанкових комплексів , здатних пробивати будь-яку броню, та 1 000 протитанкових систем Javelin .

, здатних пробивати будь-яку броню, та . 2 000 бронебійних снарядів до низки наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава.

до низки наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава. 50 “Хаммерів” броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMMV.

Нагадаємо, 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.