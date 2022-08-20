У Пентагоні розповіли, яке озброєння містить новий пакет військової допомоги від США (оновлено)

Вчора у Пентагоні схвалили новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 млн доларів. Серед іншого він містить Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS.
Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.
У новому пакеті військової допомоги Україна отримає таке озброєння.
- Додаткові боєприпаси для системи HIMARS. “Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS. Ця можливість ведення вогню на великі відстані дійсно змінила динаміку на полі бою”, – сказав представник Пентагону.
- 16 гаубиць калібру 105-мм та 36 тисяч снарядів до них. В оборонному відомстві США зазначили, що раніше США не надавали Україні такого озброєння, а лише снаряди до гаубиць цього типу, їх постачала Велика Британія. “Ми бачили, що українці змогли широко використовувати їх на полі бою,” – зауважив представник Пентагону.
- Безпілотні літальні апарати15 систем ScanEagle. Завдяки їм дасть Україна отримає додаткові розвідувальні можливості навколо лінії фронту.
- Засоби розмінування і протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro. “Це дасть українцям надійні можливості для перевезення військ у складній місцевості”, – зауважив представник Пентагону.
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM. “Їх використання дає Україні змогу шукати й знищувати російські радари, тому ми будемо надавати додаткові ракети HARM”, – йдеться у повідомленні.
- 1 500 ракет TOW для протитанкових комплексів, здатних пробивати будь-яку броню, та 1 000 протитанкових систем Javelin.
- 2 000 бронебійних снарядів до низки наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава.
- 50 “Хаммерів” броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMMV.
Нагадаємо, 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.