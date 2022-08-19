Потужні шторми забрали життя щонайменше 13 людей у Франції, Австрії та Італії

Серед жертв є три дитини.

Потужні шторми у центральній та південній Європі забрали життя щонайменше 13 людей, зокрема трьох дітей.

Про це пише BBC.

Люди загинули, зокрема, унаслідок падіння дерев, в Італії та Австрії, а також на французькому острові Корсика. Сильний дощ і вітер зруйнували кемпінги на острові, а в італійській Венеції зірвало кам'яну кладку з дзвіниці базиліки Святого Марка.

На Корсиці вітер зі швидкістю до 224 км/год вирвав з корінням дерева та пошкодив мобільні будинки. Тамтешня влада повідомила, що через падіння дерева загинула 13-річна дівчинка і чоловік, ще одна жінка померла, коли її автомобіль врізався в відірваний дах пляжного будинку. Ще двоє людей, рибалка та байдарочниця, загинули в морі.

На материковій частині Франції деякі південні райони постраждали від відключень електроенергії, а у Марселі затопило вулиці.

В Австрії біля озера в Каринтії внаслідок падіння дерева загинули дві дівчини.

Тим часом в Італії чоловік і жінка загинули через падіння дерев у регіоні Тоскана.

Окрім того, десятки людей отримали поранення як на суші, так і на морі.

Зазначимо, несподівані шторми прийшли після тижнів спеки та посухи на більшій частині континенту.

Екстремальні погодні явища, включно з хвилями спеки та штормами, стали більш інтенсивними та частішими в останні роки через зміну клімату, спричинену людьми.

З початку індустріальної ери світ уже потеплішав приблизно на 1,1°C, і температура зростатиме далі, якщо уряди в усьому світі різко не скоротять викиди.