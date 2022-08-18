Мʼянма заявила, що купуватиме нафту в Росії

Керована хунтою Мʼянма оголосила про плани імпортувати бензин і нафту з Росії, щоб врегулювати постачання і ціни на пальне. У країні вже створили Комітет із закупівель російської нафти – його очолив близький до глави хунти посадовець Мін Аун Хлаїнга, пише Reuters.

Комітет має наглядати за імпортом і транспортуванням палива за прийнятними цінами.

"Ми отримали дозвіл на імпорт бензину з Росії", – заявив військовий речник Зау Мін Тун на брифінгу в середу.

Він стверджує, що Росію вирішили обрати як імпортера через "якість і низьку вартість".

За даними ЗМІ, російські вантажі мазуту мають почати надходити до Мʼянми з вересня. Мʼянма також розглядає можливість спільної розвідки нафти разом із РФ і КНР.

Обидві країни перебувають під санкціями: РФ – за повномасштабне вторгнення в Україну, а Мʼянма – за військовий переворот, який повалив обрану владу. На тлі відмов від своєї нафти та ембарго, яке впровадив ЄС, Москва шукає нових покупців.

Минулого місяця очільник хунти Мін Аунг Хлайн перебував з візитом у Росії. Під час візиту він вів переговори про закупівлю нафти. Поки що країна імпортує паливо через Сінгапур. У серпні до Мʼянми відправили очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Ціни на бензин у Мʼянмі зросли на 350% після державного перевороту – приблизно до долара за літр. Минулого тижня через дефіцит у різних частинах країни закрили деякі АЗС.

Росія також є основним постачальником зброї для армії Мʼянми.