Миротворці НАТО готові втрутитись в конфлікт між Сербією та Косово

Миротворчі сили НАТО в Косово готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Косово опиниться під загрозою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я закликаю всі сторони проявляти стриманість і уникати насильства. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місці. Наша миротворча місія KFOR залишається зосередженою на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність опиниться під загрозою, KFOR готові втрутитися", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем щодо недавньої напруженості на Західних Балканах.

Він зазначив, що ситуація на місцях покращилася, і необхідно запобігти повторній ескалації.

Президент Сербії заявив, що очікує складних переговорів з прем'єр-міністром Косова в четвер, оскільки сусіди не згодні майже в усьому, але сказав, що мир і стабільність є надзвичайно важливими.

"У нас є історія, яка непроста. Як НАТО, так і ми хочемо уникнути будь-якої можливості ескалації чи конфлікту" - заявив президент Сербії.

Нагадаємо, в кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.