"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
Рустем Умєров: До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей
Рустем Умєров: До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
ГоловнаСвіт

США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО

У Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину прибудуть 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.

США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО
Фото: twitter.com/USNATO

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".

Про це повідомила Місія США при НАТО у Twitter.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаткові війська направляють у низку країн НАТО після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна. Зокрема, у Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину прибудуть 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.

Нагадаємо, 1 липня сили НАТО в Європі очолив генерал США Крістофер Каволі, який спеціалізується на Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також