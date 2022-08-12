США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО

У Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину прибудуть 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".

Про це повідомила Місія США при НАТО у Twitter.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаткові війська направляють у низку країн НАТО після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна. Зокрема, у Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину прибудуть 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to 🇷🇴, 🇧🇬, 🇭🇺, and 🇸🇰, to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA — US Mission to NATO (@USNATO) August 11, 2022

Нагадаємо, 1 липня сили НАТО в Європі очолив генерал США Крістофер Каволі, який спеціалізується на Росії.