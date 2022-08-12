​Війна Путіна відкинула економіку Росії на чотири роки тому за один квартал, – Bloomberg

Економіка РФ втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона приведе до зниження експорту.

Вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки назад протягом першого повного кварталу після нападу, поставивши її на шлях одного з найтриваліших спадів в історії.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітиків, валовий внутрішній продукт РФ скоротився вперше за рік, впавши на 4,7%.

"Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Тим не менш, економіка РФ втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", – пише видання, цитуючи російського економіста Олександра Ісакова.

Також зазначається, що санкції порушили торгівлю та паралізувавли такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати – припинилися.

"Хоча падіння економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, наприкінці червня сталося те, на що чекали ще з березня – Росія вже офіційно знаходиться в стані дефолту, бо не змогла розрахуватись за зовнішніми позиками. Вона прострочила виплату близько $100 млн, які мали бути погашені ще 27 травня, але мала відтермінування. Технічно пропуск нинішнього платежу вважається подією дефолту.

На теренах цієї країни це вперше за останні 100 років. Тобто з часу коли більшовики, що захопили владу у колишній столиці Російської імперії, у 1918 році оголосили дефолт та відмовились сплачувати борги по її запозиченнях. Та навіть вони зрештою усвідомили, що країна без розвитку економіки та зовнішньоекономічної діяльності не відбудеться.

Хоча у 1998 році РФ переживала дещо схоже, та цього разу умови інші.

Якими будуть наслідки дефолту 2022 для РФ та її мешканців, читайте в матеріалі LB.ua "Довели до дефолту. Як РФ спрямовують в минуле".