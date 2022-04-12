Чи буде дефолт у Росії?

Це питання вже стало риторичним. Так чи інакше, але доля економіки РФ вже вирішена – дефолт буде. Залишилися лише питання, яким буде дефолт Росїї , коли він настане, і що він дасть (чи не дасть) Україні.

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Яким буде дефолт Росії?

В теорії дефолт буває звичайний та технічний. Звичайний дефолт – це коли треба виплатити борг, а грошей на таку виплату у позичальника немає. Технічний дефолт означає, що гроші у держави на виплату зовнішніх зобов'язань є, а от бажання чи інших можливостей (наприклад, необхідної валюти) немає.

У випадку РФ, на жаль, гроші поки є. Більш того, слабкість західних санкцій забезпечила позитивне сальдо платіжного балансу РФ у $58,2 млрд за результатами першого кварталу (що у 2,6 рази більше ніж аналогічний період минулого року). Тому у середньостроковій перспективі поки можна очікувати лише «технічний дефолт» Росії.

Він має статися з трьох причин.

Перша причина – на початку квітня США заборонили РФ оплачувати борги із заморожених валютних резервів. Цим вони примусили РФ обирати між приниженням або бідністю – використовувати наявну незаморожену валютну ліквідність або погоджуватися на дефолт зі всіма наслідками. І судячи з новин, Росія обрала другий варіант.

Друга причина – спливає строк, коли інвестори можуть отримувати гроші від РФ. Поки спеціальна ліцензія GL9A від американської OFAC дозволяє такі платежі лише до 25 травня.

Третя причина – власне рішення країни-окупанта про сплату валютних боргів тільки в рублях. Коли РФ піде на принцип і виконає його, це буде фактично означати неминучий технічний дефолт.

Коли настане дефолт?

Вчора (11 квітня) деякі ЗМІ вже помилково оголосили дефолт. Це не так. 4 квітня Росія не виплатила у валюті зобов’язання на суму $650 млн, але спробувала зробити це у рублях. Кредитори та експерти сходяться у думці, що виплата в іншій валюті – це підстава для технічного дефолту. Втім у Росії, як і у будь-якого позичальника в такій ситуації, є можливість все ж таки зробити виплату у валюті до 4 травня (30 днів після дати невиконання зобов’язання).

Якщо ж Росія все ж вирішить уникнути дефолту по цьому зобов’язанню, є друга дата. 27 травня РФ має знов зробити чергові валютні виплати. Якщо ліцензія GL9A не буде продовжена, то не зможе це зробити. Тоді, відповідно, дефолт буде оголошений через 30 днів – 26 червня.

Ну і, звичайно, РФ може зробити «прикре самогубство» та самостійно оголосити дефолт в будь-який момент. Якщо раптом таке станеться, це буде перший в її історії випадок по зовнішнім боргам після дефолту 1917 року.

Що Україні дасть дефолт в РФ?

Скоріш за все, окрім моральної сатисфакції, нічого. Росія і так вже має рекордну кількість санкцій, а професійні інвестори і не захочуть, і навіть технічно не зможуть позичити гроші такій країні. Тому всі наслідки дефолту в РФ вже є.

Втім тут треба згадати про ще один вид дефолту – «крос-дефолт». Такий дефолт настає, коли інші кредитори вимагають дострокової виплати боргів. Окрім безпосередньо держави-окупанта, він скоріш за все торкнеться і «священних корів» російської економіки – держкомпаній.

У РФ більшу частину зовнішніх зобов'язань накопичили саме державні компанії. Проблеми з виплатою суверенного боргу, без сумніву, викличуть і хвилю дефолтів за їхніми зобов'язаннями.

У російських держпідприємств вже і без цього є проблеми з виплатами. Наприклад, холдинг «Російські залізниці» не виплатив борги по євробондах з терміном погашення 14 березня, і компанія вже визнана неплатоспроможною по цьому випуску облігацій.

І навіть частково державні компанії потраплять під дефолтний ніж, як-то алмазодобувна компанія Алроса (33 % у держави) – через санкції у неї теж проблеми з погашенням єврооблігацій 9 квітня.

Враховуючи, що вся російська економіка базується на роботі або з державою, або з державними компаніями та кредитується державними банками, то масштаб наслідків передбачити неможливо, але вони точно будуть болючі для окупантів.

Якщо резюмувати, то до травня ми можемо спостерігати за тим, як почнуться перші дефолти у державних компаній, а вже десь у травні відкоркуємо пляшку шампанського, щоб оголошений у РФ технічний дефолт мав найбільш руйнівні наслідки. Не чокаючись.