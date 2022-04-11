Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСвіт

​Перший пішов: "Російські залізниці" допустили дефолт за єврооблігаціями, - Bloomberg

Через санкції компанія не змогла провести виплати за євробондами в швейцарських франках.

​Перший пішов: "Російські залізниці" допустили дефолт за єврооблігаціями, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

"Російські залізниці" допустила дефолт по одному випуску єврооблігацій, повідомляє Bloomberg.

Видання зсилається на дані Комітету з визначення кредитних деривативів. Росзалізниця намагалася виплатити купон облігацій ще 14 березня, але він не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду. В результаті компанія пропустила виплату відсотків за облігаціями.

Bloomberg зазначає - контракти, які страхують борг компанії від дефолту, будуть активовані рішенням комітету. В цей же час вартість страхування російського боргу зростає, оскільки інвестори оцінюють перспективи дефолту.

Минулого тижня Росія була змушена оплатити облігації рублями, щоб не відставати від своїх боргових зобов’язань, хоча облігації цього не дозволяють.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings нещодавно заявило, що оплата в іншій валюті рівнозначна дефолту, хоча російський уряд має термін до початку травня, щоб виправити це шляхом конвертації в долари.

Нагадаємо, 9 квітня міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також