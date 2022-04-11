​Перший пішов: "Російські залізниці" допустили дефолт за єврооблігаціями, - Bloomberg

Через санкції компанія не змогла провести виплати за євробондами в швейцарських франках.

"Російські залізниці" допустила дефолт по одному випуску єврооблігацій, повідомляє Bloomberg.

Видання зсилається на дані Комітету з визначення кредитних деривативів. Росзалізниця намагалася виплатити купон облігацій ще 14 березня, але він не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду. В результаті компанія пропустила виплату відсотків за облігаціями.

Bloomberg зазначає - контракти, які страхують борг компанії від дефолту, будуть активовані рішенням комітету. В цей же час вартість страхування російського боргу зростає, оскільки інвестори оцінюють перспективи дефолту.

Минулого тижня Росія була змушена оплатити облігації рублями, щоб не відставати від своїх боргових зобов’язань, хоча облігації цього не дозволяють.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings нещодавно заявило, що оплата в іншій валюті рівнозначна дефолту, хоча російський уряд має термін до початку травня, щоб виправити це шляхом конвертації в долари.

Нагадаємо, 9 квітня міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.