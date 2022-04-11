Шведський телекомунікаційний гігант Ericsson вирішив тимчасово зупинити діяльність у Росії "на невизначений термін"

Шведський телекомунікаційний гігант Ericsson у понеділок оголосив про рішення тимчасово зупинити всю діяльність у Росії "на невизначений термін". Раніше компанія поставила на паузу постачання до РФ всієї своєї продукції, щоб проаналізувати потенційний вплив на бізнес антиросійських санкцій через війну в Україні.

Співробітники Ericsson в Росії йдуть в оплачувані "відпустки", пише New York Times.

"У світлі останніх подій та санкцій Євросоюзу компанія тимчасово зупинить свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін", – повідомили в компанії.

Ericsson постачав обладнання для російських інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку. Вихід з російського ринку показує, наскільки сильно країна-агресорка ризикує бути відрізаною від технологій, необхідних для роботи сучасної економіки, підкреслили в New York Times.

У компанії в Москві був навіть відкритий "Центр 5G інновацій" – найбільший центр 5G-технологій на пострадянському просторі.