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Вибори у Франції. Кандидат, що набрав 20% голосів, закликав не голосувати за Ле Пен

"Ви не повинні давати мадам Ле Пен жодного голосу".

Вибори у Франції. Кандидат, що набрав 20% голосів, закликав не голосувати за Ле Пен
Жан-Люк Меланшон
Фото: EPA/UPG

Кандидат на виборах президента Франції від ультралівих Жан-Люк Меланшон, який вибув із боротьби після першого туру, зайнявши третє місце, закликав своїх виборців не голосувати за Марін Ле Пен. Про це повідомляє bfmtv. 

"Відкривається нова сторінка боротьби, – сказав Меланшон. – Кожен з вас опиняється перед рішенням, яке він має ухвалити. (...) Я розумію ваше роздратування. Не піддавайтеся йому і не робіть помилок, які було б важко виправити", – зазначив політик.

"Вирішувати вам, – заявив Меланшон. – Ми знаємо, за кого ми ніколи не проголосуємо. Ви не повинні давати мадам Ле Пен жодного голосу".

Чинний президент Франції Емманюель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, який відбувся у неділю. Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами.

Макрон набрав 27,6% голосів, що на три пункти більше, ніж на виборах п'ять років тому.

Друге місце посіла лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, за яку проголосували 23% виборів. Вона теж покращила свій результат порівняно з попередніми виборами на два пункти.

Третім став лівий кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон з результатом 22,2%, і це більше, ніж йому прогнозували екзитполи.

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