У рамках благодійного забігу Run for Ukraine у парку Яркон у Тель-Авіві, який відкривав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, вдалося зібрати 50 тис. шекелів (1,45 млн гривень) для допомоги українцям.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

"На заході зареєструвалося 580 людей. У забігу взяли участь не лише сім'ї з дітьми, пари та одиночні бігуни, а й цілі робітничі колективи hi-tech компаній Crazy Labs, Bluevein, Meron. Для тих, хто прийшов підтримати учасників забігу, пройшли заняття з йоги, конкурси, розіграш оригінальних призів-лотів та майстер-класи для дітей. Гості могли придбати прапори та футболки авторських дизайнів, пожертвуваних командою онлайн магазину We Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Організатори забігу передбачили маршрути 1,5, 3 або 5 кілометрів. Залежно від фізичної підготовки бігуни могли подолати дистанцію бігом, легким підтюпцем або спортивною ходьбою.

Благодійний забіг організували Israeli Friends of Ukraine та Фонд "Шанс на життя" спільно з Посольством України в Ізраїлі. Основними партнерами забігу стали канадська організація ГОУ (Ukrainian Jewish Encounter), ізраїльська хайтек компанія ATERA та адвокатський офіс Herzog, Fox and Neeman.