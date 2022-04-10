Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
У Чорноморську під Одесою пролунав вибух
У Чорноморську під Одесою пролунав вибух
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСвіт

Канада відправить у Європу кілька евакуаційних рейсів за українськими переселенцями - Трюдо

Буде надано короткотермінове проживання та фінансову допомогу.

Канада відправить у Європу кілька евакуаційних рейсів за українськими переселенцями - Трюдо
Фото: EPA/UPG

Уряд Канади незабаром організує кілька чартерних рейсів до Європи за українськими біженцями. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві, передає Укрінформ. 

“Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту”, - сказав Трюдо.

За його словами, Канада створить програми короткотермінової фінансової підтримки для українських переселенців. 

“Коли насильство змушує людей покинути свої домівки, важливо упевнитися, що вони забезпечені необхідним, поки обживаються на новому місці”, - зазначив прем’єр-міністр.

Також Трюдо оголосив, що Канада виділить додаткових 100 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні й відправлення 345 тис. одиниць товарів, необхідних під час надзвичайних ситуацій, як-от матраци і ковдри.

Нагадаємо, в проєкті федерального бюджету Канади передбачено додаткові 500 млн доларів у 2022-2023 роках для військової допомоги України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також