Канада відправить у Європу кілька евакуаційних рейсів за українськими переселенцями - Трюдо

Уряд Канади незабаром організує кілька чартерних рейсів до Європи за українськими біженцями. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві, передає Укрінформ.

“Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту”, - сказав Трюдо.

За його словами, Канада створить програми короткотермінової фінансової підтримки для українських переселенців.

“Коли насильство змушує людей покинути свої домівки, важливо упевнитися, що вони забезпечені необхідним, поки обживаються на новому місці”, - зазначив прем’єр-міністр.

Також Трюдо оголосив, що Канада виділить додаткових 100 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні й відправлення 345 тис. одиниць товарів, необхідних під час надзвичайних ситуацій, як-от матраци і ковдри.

Нагадаємо, в проєкті федерального бюджету Канади передбачено додаткові 500 млн доларів у 2022-2023 роках для військової допомоги України.