У Франції починається перший тур виборів президента

Соціологи прогнозували, що в другому турі зустрінуться Макрон і Ле Пен.

У Франції 10 квітня розпочинається перший тур виборів президента. Виборчі дільниці відкриються одночасно – о 8 годині (9 за Києвом), а закриватимуться по-різному, залежно від міста, пише "Інтерфакс-Україна".

Голосування за президента на заморських територіях Франції відбулося вчора.

Перші дані про явку на виборах очікують о 12, а перші екзит-поли – після 20 години.

Обиратимуть французи з-поміж 12 кандидатів: Наталі Арто від партії "Робітнича боротьба", лідера правої партії "Вставай, Франціє" Ніколя Дюпон-Еньян, кандидата французьких "зелених" Янніка Жадо, мера Парижа та кандидата від соціалістів Анн Ідальго, депутата Жана Лассаля від партії "Опір", лідера ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, нинішнього глави держави Емманюеля Макрона, який представляє партію "Вперед, Республіко!", лідера вкрай лівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона, кандидата правоцентристських "Республіканців" Валері Пекресс, кандидата від антикапіталістичної партії Франції Філіпа Путу, комуніста Фаб'єна Русселя та кандидата вкрай правих Еріка Земмура.

Якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів, то будуть проводити другий тур. Соціологи прогнозують, що в другому турі зустрінуться Макрон і Ле Пен.