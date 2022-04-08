Макрон: Франція готова стати гарантом безпеки України після завершеня війни

Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність країни стати гарантом безпеки України після завершення війни з РФ, повідомляє Суспільне з посиланням на його слова в інтерв'ю газеті Le Parisien.

За його словами, в Україні "в якийсь момент" настане припинення вогню і доведеться будувати мир.

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", — сказав Макрон.

Він також заявив, що готовий телефонувати російському президенту Володимиру Путіну, не зважаючи на результативність цих бесід, щоб у Парижа зберігався "статус учасника перемовин".

Крім того, французький лідер Макрон зазначив, що приділяє велику увагу ситуації у Маріуполі. За його словами, Росія "досить ясно висловила відмову" у відповідь на пропозицію про гуманітарну операцію у співпраці з Грецією та Туреччиною. Тому Париж намагається відкрити гуманітарний коридор за допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче повністю заблокувати російський експорт вугілля та нафти до Європейського Союзу цього тижня після виявлення, за його словами, воєнних злочинів у місті Буча.

Виступаючи в понеділок на французькому телеканалі France Inter, Макрон сказав, що є «дуже явні ознаки», що в Бучі були скоєні воєнні злочини, і «встановлено, що відповідальність за них несе російська армія».

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.