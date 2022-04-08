В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСвіт

Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців

На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму в цей день розмістять прапор України.

Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців
Фото: diskiem.lv

Сейм Латвії підтримав у фінальному читанні пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ - цивільними мешканцями і захисниками України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.  Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату. Однак,

Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть.

Раніше Сейм також схвалив поправки до законодавства, які забороняють на масових заходах символіку, що використовується для позначення військової агресії та військових злочинів - за винятком випадків, коли метою не є виправдання або прославлення таких злочинів. Під дію закону потрапляють у тому числі символи Z i V.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія перегруповує свої війська в Україні, щоб завдавати нових ударів і завершити війну парадом на 9 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також