Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців

На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму в цей день розмістять прапор України.

Сейм Латвії підтримав у фінальному читанні пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ - цивільними мешканцями і захисниками України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18. Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату. Однак,

Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть.

Раніше Сейм також схвалив поправки до законодавства, які забороняють на масових заходах символіку, що використовується для позначення військової агресії та військових злочинів - за винятком випадків, коли метою не є виправдання або прославлення таких злочинів. Під дію закону потрапляють у тому числі символи Z i V.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія перегруповує свої війська в Україні, щоб завдавати нових ударів і завершити війну парадом на 9 травня.