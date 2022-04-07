Зеленський закликав усіх у світі бути сміливими, як українці

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 43-го дня війни проти російських загарбників.

"Ця війна проявила всю правду про нашу країну, про Росію і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато всього не хотіли помічати в нашій країні, у наших людях. Як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими... сміливими. Найсміливішими у світі. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості - боротися проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу?", - сказав президент.

Він наголосив, що українці проявляли свою сміливість завжди - на кожних виборах, у революціях і на війні.

"Хто ще мав таку сміливість боротися проти всіх сил Росії на землі, у повітрі й на морі? Хто ще мав таку сміливість іти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити? Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світу, що лицемірство – це погана зброя? І не просто говорити, а переконувати й повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію та згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів – хоч якими вони були – навчати хоч трохи бути українцями... Хоч трохи бути сміливими. Насправді ось це – наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Бути сміливими", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що, якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то не було б жодної небезпеки для міжнародного права та для свободи народів.

Він зазначив, що українці поширюватимуть нашу сміливість і почнуть "спеціальну глобальну кампанію".

"Певні результати вже є. Передусім вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому-то й річ – результати поки тільки «певні». Ще не такі, які потрібні, щоб зупинити Росію. Щоб зупинити війну. Зверніть увагу: уже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що запровадили правильні речі, що застосованих обмежень достатньо.

Але ж якби санкції працювали справді на сто відсотків, то й не довелось би пояснювати аж так детально й прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій. Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність", - сказав Зеленський.

Він нагадав, шо насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою.

Президент зазначив, що до Києва повертаються дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулося посольство Туреччини, сьогодні - посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу посольство Словенії.

"Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це – також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами. З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати. Присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця", - наголосив Зеленський.