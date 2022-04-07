У Росії на військову службу у березні прийняли 11 контрактників замість запланованих трьох тисяч

У звʼязку з цим можуть планується звільнення з посади начальника управління кадрів Західного військового округу.

У Росії в Західному військовому окрузі на військову службу у березні прийняли 11 контрактників замість запланованих трьох тисяч. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Як виявилося, громадяни Російської Федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром будуть відправлені до зони бойових дій в Україну. За березень місяць цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців: в 1 танковій армії – 8; у 6 загальновійськової армії – 2; у 20 загальновійськовій армії – жодного; у Балтійському флоті – 1", - йдеться у повідомленні.

Крім того Стратком ЗСУ зазначає, що через невиконання плану набору, а це близько трьох тисяч військовослужбовців, командувач Західного військового округу планує зняти з посади начальника управління кадрів генерал-майора Івана Бєлявського.

Нагадаємо, частина військових з невизнаної Південної Осетії відмовилася їхати воювати в Україну. Зокрема, за інформацією очевидців частина контрактників 4-ї гвардійської військової бази поверталася додому у Цхінвалі буквально пішки.