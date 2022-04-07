Конгрес США проголосував за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв

США зможуть значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували та скерували на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голосування в Конґресі за повне енергетичне ембарго пройшло із абсолютною більшістю у 413 «за» і лише 9 голосів «проти» після одностайного голосування у Сенаті. Нові обмеження проти Росії набудуть чинності після підпису президента Байдена.

Конгрес також проголосував за ухвалення закону, який позбавляє Росію її статусу торговельного партнера «найбільшого сприяння», що дозволяє США значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

«Цей пакет має на меті задіяти всі інструменти економічного тиску на Володимира Путіна та його друзів-олігархів, – заявив сенатор Рон Уайден, автор сенатської версії згаданих законів. – Путінська Росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни. Припинення нормальних торговельних відносин підтверджує, що Путін перетворив Росію на державу-ізгоя».

Нагадаємо, раніше США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.