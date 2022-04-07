У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
ГоловнаСвіт

Конгрес США проголосував за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв

США зможуть значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

Конгрес США проголосував за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували та скерували на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голосування в Конґресі за повне енергетичне ембарго пройшло із абсолютною більшістю у 413 «за» і лише 9 голосів «проти» після одностайного голосування у Сенаті. Нові обмеження проти Росії набудуть чинності після підпису президента Байдена.

Конгрес також проголосував за ухвалення закону, який позбавляє Росію її статусу торговельного партнера «найбільшого сприяння», що дозволяє США значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

«Цей пакет має на меті задіяти всі інструменти економічного тиску на Володимира Путіна та його друзів-олігархів, – заявив сенатор Рон Уайден, автор сенатської версії згаданих законів. – Путінська Росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни. Припинення нормальних торговельних відносин підтверджує, що Путін перетворив Росію на державу-ізгоя».

Нагадаємо, раніше США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також