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ETSON призупинила співпрацю з російським Центром з ядерної та радіаційної безпеки

Українська сторона наполягає, щоб РФ виключили зі складу Європейської мережі та припинили будь-яку співпрацю з науковими установами крани-агресора.

ETSON призупинила співпрацю з російським Центром з ядерної та радіаційної безпеки
Фото: Еtson.eu

Європейська мережа організацій технічної підтримки (ETSON) припинила співпрацю з російським науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомили в українському ДНТЦ ЯРБ.

"В офіційному зверненні керівництво Мережі висловлює співчуття українцям, які опинилися у особливо важкій ситуації та наголошує на важливості утримання воюючих сторін від дій, які можуть поставити під загрозу безпечну роботу всіх ядерних установок в Україні та безпеку ядерного матеріалу", - зазначили в українському центрі ЯРБ.

Українська сторона наголосила, що вважає таке рішення недостатнім і наполягає, щоб ETSON виключила російський центр ЯРБ зі свого складу і припинила будь-яку співпрацю з науковими установами РФ.

Нагадаємо, 8 березня CERN припинила для Росії дію статусу спостерігача. А Україна вимагає усунути або відсторонити російських представників із МАГАТЕ.

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