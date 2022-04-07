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Бельгія через санкції проти Росії заблокувала розрахунки на $215 млрд

Також заблоковано активи 877 осіб і 62 організацій. 

Бельгія через санкції проти Росії заблокувала розрахунки на $215 млрд
Фото: omr.gov.ua

Від початку дії економічних санкцій проти РФ Бельгія заблокувала фінансові операції на суму 196,4 млрд євро ($215 млрд) та російські активи на 2,7 млрд євро ($3 млрд). Про це пише Financial Times із посиланням на бельгійське міністерство фінансів. 

Бельгія також заблокувала активи 877 осіб і 62 російських організацій, які фігурують у європейському санкційному списку. 

Бельгійські митники за час дії санкції обшукали 23 191 контейнер у портах, у трьох із них були виявлені тепер уже недоступні для росіян предмети розкоші. 

У Бельгії розташована компанія Euroclear, що займається розрахунками щодо угод із цінними паперами. Крім того, міжнародна банківська система обміну повідомленнями SWIFT теж базується в Бельгії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що обмежувальні заходи, застосовані проти Росії за її війну в Україні, зведуть нанівець російські досягнення за 15 років.

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