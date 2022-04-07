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Окупанти відпустили 69-річного журналіста Олександра Гунька

Три дні він перебував у Херсонському СІЗО.

Окупанти відпустили 69-річного журналіста Олександра Гунька
Олександр Гунько
Фото: vgoru.org

Окупанти відпустили 69-річного журналіста і поета з Нової Каховки Олександра Гунька. Його викрали 3 квітня. Перед викраденням чоловіка росіяни провели обшук у його будинку.

"Олександра Гунька звільнили після триденного ув’язнення у Херсонському СІЗО, який став ГУЛАГом для багатьох херсонських активістів та журналістів. За процесом повернення слідкувала медіамразота із РФ", – повідомив чоловік доньки журналіста Максим Бироваш.

Олександр Гунько – головний редактор сайту Novakahovka.city, член Національної спілки письменників України.

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