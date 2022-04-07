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Повітряні сили знищили крилату ракету, БпЛА та один літак окупантів

ЗСУ продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Повітряні сили знищили крилату ракету, БпЛА та один літак окупантів
Архівне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У середу, 6 квітня Повітряні сили Збройних сил України уразили три повітряні цілі російської армії.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", - йдеться  в повідомленні.

Зазначається, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Нагадаємо, у вівторок, 5 квітня, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет російських окупантів.

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