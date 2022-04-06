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Бійці угрупування "Схід" знищили 60 російських окупантів, бої тривають

Також російські війська втратили три танки, один БМП, один міномет із розрахунком, шість транспортувальних автомобілів та один літак.

Бійці угрупування "Схід" знищили 60 російських окупантів, бої тривають
Архівне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби, 6 квітня, українські військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили три атаки російських окупантів. Наразі тривають бої.

Про це йдеться в повідомленні командування.

Захисники україни знищили до 60 особововго складу росіян, три танки, один БМП, один міномет із розрахунком, шість транспортувальних автомобілів та один літак.

"«Демілітаризація» рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист Жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожий підрозділ радіоелектронної боротьби.

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