В інтерв'ю турецькому каналу Habertürk Президент розповів про міфи про Україну, які нав'язує Росія світові.

"Вони (росіяни - LB.ua) знають, що вони - нацисти, вони не можуть виправдати те, як вони відносяться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдатись", - заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

За словами Зеленського, РФ перекладає відповідальність за злочини проти мирного населення в окупованих територіях на українців. Але Росії не вдасться уникнути відповідальності за скоєне.

"Заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливо для Росії ... Дуже багато перехоплень аудіо - все це є, слідство їх використає", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що для свого вторгнення Росія вигадала, що "в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але факт є факт: війна є на нашій території, братські могили - українців".

"Другий наратив - що вони захищаються російськомовних людей. Подивіться, що відбувається в Маріуполі, що відбулось в Харкові, що відбувається в Мелітополі, Бердянську, де було дуже багато російськомовних людей... Люди, які там зараз російськомовні, - вони ненавидять все російське!", - наголосив Президент України.

"Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі, російськомовні люди, запитайте їх, що б вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли "захистити" все російське. Я думаю, мій батько сказав би, що він хотів би задушити. І без альтернатив", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що РФ не пускає гуманітарні вантажі до Маріуполя, щоб світ не побачив, що відбувається в місті.