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"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем

"Працюємо далі!" - підкреслило командування ДШВ.

"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Фото: скрін відео

Протитанкісти Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем.

Про це повідомили на Facеbook-сторінці командування.

За інформацією військових, 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ знищила ворога з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 81.

"Працюємо далі! Смерть російським окупантам!" - наголосило командування Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, напередодні ДШВ опублікували відео, як знищували техніку російських окупантів. Українські військові завдали нових втрат окупантам, у яких поменшало техніки на три танки і паливозаправник.

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