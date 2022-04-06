Протитанкісти Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем.

Про це повідомили на Facеbook-сторінці командування.

За інформацією військових, 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ знищила ворога з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 81.

"Працюємо далі! Смерть російським окупантам!" - наголосило командування Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, напередодні ДШВ опублікували відео, як знищували техніку російських окупантів. Українські військові завдали нових втрат окупантам, у яких поменшало техніки на три танки і паливозаправник.