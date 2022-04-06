​Росія посилює цензуру в своїй армії, бо її солдати через інтернет дізнаються правду від України, - українська розвідка

Російське військове командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на своїх солдатів з боку ЗСУ та українських спецслужб, тому для окупантам будуть підвищувати "рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах".

Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України.

В розпорядження ГУР потрапила "Виписка з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", яку командування окупантів розіслало у військові частини.

"В документі стверджується, що "командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери", - зазначили українські розвідники.

У виписці мова йде про те, що на російських солдатів українська сторона впливає "викривленими" фактами з історії Росії маніпулює "думками за рахунок агентів впливу", а також розповсюджує "неправдиву", на думку окупантів, інформацію про події та обстановку в зоні бойових дій.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів", - зауважили в Головному управлінні розвідки.

Російське командування віддало наказ провести заходи із "засобів обмеження виходу особового складу в телекомунікаційно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

"На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку "Для службового користування". А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах", - підкреслили в ГУР.

Тепер російським солдатам заборонять зовсім, або ж піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, яка розміщена в інтернеті.

Нагадаємо, начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів. Він звинуватив свого командира в ігноруванні усіх наявних розвідувальних даних про підрозділи ЗСУ.

Раніше українська розвідка повідомила, що зростає кількість російських військових, які переходять зі зброєю в руках на бік України.