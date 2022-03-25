Дедалі більше військових Росії переходять на бік України, – ГУР Міноборони

Офіцер загарбницької армії, який перейшов на українську сторону, закликав інших долучатися до спеціально створеного підрозділу.

Зростає кількість російських військових, які переходять зі зброєю в руках на бік України.

Про це повідомили в Головному розвідуправлінні Міністерства оборони України.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", – повідомили розвідники.

Розвідники оприлюднили відеозвернення російського офіцера, командира одного з підрозділів легіону "Свобода России" до військових збройних сил РФ, які зараз воюють проти України.

"Скажу одне – до вас звертається російський офіцер. 24 лютого я і моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми прийшли сюди не з благими намірами, і що нас тут ніхто не чекав із квітами як визволителів... Товариші військові, виконуючи наказ диктатора Путіна, ви вчинили жахливий злочин. 27 лютого за допомогою підрозділів СБУ я і моя рота перейшли на бік України з метою захистити народ від фашистів", – заявив він.

Вище військове керівництво України дозволило створити підрозділ із числа російських військових, які перейшли на українську сторону.

Російський офіцер додав, що вони разом із білорусами вже виконують необхідні завдання.

Нагадаємо, російські військові можуть здатися в полон українським захисникам разом зі своєю технікою та отримати за це винагороду. Алгоритм переходу в полон з лав окупаційної армії раніше оприлюднювали в Міноборони.