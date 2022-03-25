Російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів, – СIT

Російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів в Україні і могли отримати обмороження ніг через брак теплого обмундирування.

Про це йдеться у повідомленні Conflict Intelligence Team у Телеграмі.

“Серед опублікованих Службою безпеки України прослуховувань переговорів російських військових нашу увагу привернула розмова, де один із співрозмовників, крім іншого, розповідає, що половина його бійців, які воюють під Миколаєвом, страждають від обмороження ніг. Про таку проблему говорили і користувачі Твіттера із джерелами на Донбасі, і навіть представники Пентагону. Фігурант прослуховування також скаржиться, що бійцям доводиться спати в окопах, оскільки вони не мають ні наметів, ні пічок-“буржуйок”, – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердило й інше джерело. Так, в одному зі з’єднань наметами була забезпечена лише одна батальйонно-тактична група, а зимове обмундирування мали лише 20% особового складу. При цьому часто контрактники самі купували його.

“Ми вважаємо, що причиною цього та багатьох інших недоліків, є інституційна корупція в російській армії”, – зазначили у CIT.

Popular history often attributes the defeats of Napoleon and Hitler to "General Winter".



But this time, he apparently has turned against Russia.



Russian soldier intercepts, Pentagon officials and local sources suggests many in the invading army are suffering from frostbite. — CIT (en) (@CITeam_en) March 25, 2022

Багато коментаторів у мережі сумнівалися, що в Україні навесні можна отримати обмороження. Однак архівні дані про погоду в Миколаєві показують, що у березні цього року температура регулярно опускалася суттєво нижче за нуль.

“Це було цілком передбачувано, адже ще у січні українські синоптики обіцяли аномально холодну весну. Мабуть, російські штабісти, які відповідали за планування операції, або розраховували закінчити її в лічені дні, або не врахували можливу погодну аномалію, або помилково вважали, що російські війська укомплектовані зимовим обмундируванням”, – додали розслідувачі.

Another reason could be that the Russian command expected the campaign too be short so the cold wouldn't become an issue — just like other armies struck by "General Winter".



As the thaw arrives and Russia struggles to solve logistics issues, we keep monitoring the situation. — CIT (en) (@CITeam_en) March 25, 2022

Так, відомо, що влада російських регіонів, зокрема Волгоградської області, оголошує акції зі збору теплих речей для військових, які воюють в Україні.