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Російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів, – СIT

Таку інформацію підтвердили і у Пентагоні.

Російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів, – СIT
Фото: скрін відео

Російські військові, зокрема які воюють під Миколаєвом, виявилися неготовими до морозів в Україні і могли отримати обмороження ніг через брак теплого обмундирування.

Про це йдеться у повідомленні Conflict Intelligence Team у Телеграмі.

“Серед опублікованих Службою безпеки України прослуховувань переговорів російських військових нашу увагу привернула розмова, де один із співрозмовників, крім іншого, розповідає, що половина його бійців, які воюють під Миколаєвом, страждають від обмороження ніг. Про таку проблему говорили і користувачі Твіттера із джерелами на Донбасі, і навіть представники Пентагону. Фігурант прослуховування також скаржиться, що бійцям доводиться спати в окопах, оскільки вони не мають ні наметів, ні пічок-“буржуйок”, – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердило й інше джерело. Так, в одному зі з’єднань наметами була забезпечена лише одна батальйонно-тактична група, а зимове обмундирування мали лише 20% особового складу. При цьому часто контрактники самі купували його. 

“Ми вважаємо, що причиною цього та багатьох інших недоліків, є інституційна корупція в російській армії”, – зазначили у CIT.

Багато коментаторів у мережі сумнівалися, що в Україні навесні можна отримати обмороження. Однак архівні дані про погоду в Миколаєві показують, що у березні цього року температура регулярно опускалася суттєво нижче за нуль. 

“Це було цілком передбачувано, адже ще у січні українські синоптики обіцяли аномально холодну весну. Мабуть, російські штабісти, які відповідали за планування операції, або розраховували закінчити її в лічені дні, або не врахували можливу погодну аномалію, або помилково вважали, що російські війська укомплектовані зимовим обмундируванням”, – додали розслідувачі. 

Так, відомо, що влада російських регіонів, зокрема Волгоградської області, оголошує акції зі збору теплих речей для військових, які воюють в Україні.

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