Резніков та Сирський відвідали передові позиції захисників Києва

Міністр оборони Олексій Резніков та командувач оборони Києва, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідали передові позиції захисників.
Про це Резніков повідомив у Facebook. Оборонцям вручили нагородну вогнепальну і холодну зброю.
"Хлопці зустрічають ворога на передньому краї. Саме завдяки їм та їхнім побратимам та посестрам російські окупанти вже місяць намагаються виконати триденний план по їх зустрічі в Україні квітами. Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож, досвід Чорнобаївки їм в допомогу", – зазначив міністр.
За його словами, на всіх напрямках стратегічної оборони Києві настрій однаковий – впевнені, сповнені оптимізму, готові гнати загарбників до кордону.
"Київ під надійним захистом нашої армії. Це означає, що Україна вистоїть за будь-яких умов", – підкреслив міністр.