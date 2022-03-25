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Резніков та Сирський відвідали передові позиції захисників Києва

Захисники столиці спокійні, впевнені в готові гнати росіян. 

Міністр оборони Олексій Резніков та командувач оборони Києва, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідали передові позиції захисників.

Про це Резніков повідомив у Facebook. Оборонцям вручили нагородну вогнепальну і холодну зброю. 

Нагородження оборонців столиці
Фото: Олексій Резніков Facebook
Нагородження оборонців столиці

"Хлопці зустрічають ворога на передньому краї. Саме завдяки їм та їхнім побратимам та посестрам російські окупанти вже місяць намагаються виконати триденний план по їх зустрічі в Україні квітами. Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож, досвід Чорнобаївки їм в допомогу", – зазначив міністр.

За його словами, на всіх напрямках стратегічної оборони Києві настрій однаковий – впевнені, сповнені оптимізму, готові гнати загарбників до кордону. 

"Київ під надійним захистом нашої армії. Це означає, що Україна вистоїть за будь-яких умов", – підкреслив міністр. 

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