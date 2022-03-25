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Російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом, збито два літаки, - Синєгубов

Збито два літаки.

Російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом, збито два літаки, - Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом, було збито два ворожі літаки, про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов, передає "Сегодня".

За словами чиновника, вночі Харків зазнав сильних обстрілів, загинули 6 людей, більше 17 отримали поранення.

Синєгубов також повідомив, що "24 березня в російській армії стався курйоз: їхні ж гелікоптери обстріляли їхні ж позиції, знищили досить велику кількість живої сили супротивника та військової техніки".

Наразі за деякими напрямками на Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ, відсуваючи ворога до кордонів.

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