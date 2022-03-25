Сьогодні бізнес – це не про прибутки, а про відповідальність за країн, - Свириденко

Сьогодні бізнес – це не про маржинальність та прибутки, а про відповідальність за країну, підтримку економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами візиту до Дніпропетровській області, де вона зустрілася з менеджментами великих металургійних компаній – серед яких ArcelorMittal та Метінвест.

«Нові умови ставлять перед нами серйозні завдання та виклики – функціонування в стані бойових дій, суттєво ускладнена та дорожча логістика, кардинально інша механіка підприємництва», -наголосила міністерка.

Вона вважає, що зараз власники підприємств мають переосмислити свою функцію, адже від стабільної економіки залежить наближення перемоги.

«Нам усім важливо, щоб економіка міст працювала, щоб виплачувалися зарплати і сплачувалися податки», - заявила Свириденко.

Для цього Уряд прийняв ряд важливих рішень – дерегуляція, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу.

«Ми готові оперативно реагувати на болі та виклики воєнного часу та давати їм гідну відсіч у вигляді економічних стимулів. Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили», - сказала міністерка економіки.

Вона заявила, що зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни, тому держава зробить максимум для их стабільної та ефективної роботи. Свириденко повідомила, що українська влада чекає від ArcelorMittal та Метінвест «позитивних новин» в найближчий час – як в Кривому Розі,так і в Запоріжжі.