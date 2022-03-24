У Нацбанку розповіли, чи варто купувати валюту біженцям

При виїзді з України краще відкрити гривневий рахунок в українських банках і розраховуватись за кордоном за допомогою картки, це убезпечить від проблем зі зберіганням та декларуванням готівки у валюті.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"З одного боку, ми розуміємо, що сім’ї, аби їхати, повинні мати певний ресурс, щоб забезпечувати себе. З іншого – ми всім пояснюємо, що ви перетинаєте кордон там, де працюють відділення банків і можна прийти, покласти цю валюту на рахунки, отримати на неї миттєву картку і нею розраховуватись де завгодно, не мати проблем зі зберіганням готівки та її декларуванням, - сказала вона.

"Ба більше, ми кажемо – не купуйте валюту. За кордоном за наявності гривневої картки ви завжди зможете розрахуватись за будь-що, бо на це обмежень немає.Тому я закликаю всіх наших громадян, які вирішили їхати, не ризикувати перевезенням значних сум готівкою, а користуватись картками", - додала Катерина Рожкова.

При цьому вона зазначила, що рішення знову повернути обмеження на вивіз понад $ 10 тис. за кордон без довыдки з банку булос прийнято через те, що "деякі люди вивозили дуже значні обсяги".

Нагадаємо, НБУ повернув ці ліміти 13 березня.