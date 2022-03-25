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На сьогодні в Україні погоджено два гуманітарні коридори

З Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати власним транспортом, централізована евакуація містян автобусами запланована з Бердянська. 

На сьогодні в Україні погоджено два гуманітарні коридори
Фото: скрин відео

На сьогодні, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори. З Маріуполя до Запоріжжя – для тих, хто їхатиме власним транспортом.

Централізована евакуація маріупольців на автобусах запланована з Бердянська, повідомила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Місце зборів – спорткомплекс на Мелітопольському шосе, 27.

"48 автобусів зараз на вʼїзді до міста Бердянськ. Ведемо перемовини, щоб окупаційні війська нарешті дозволили їм проїхати. Після проходження блокпоста автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію", – повідомила вона. 

Російські військові блокують на вʼїзді до Бердянська бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках на проспекті Східний, 4А та вулиці Мелітопольське шосе, 87Б.

Другий коридор – з міста Мелітополя до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем зранку заїхали в місто і після розвантаження допомоги будуть подані до місця зборів. 

Сьогодні вранці російські війська пропустили гуманітарну колону до Мелітополя з ліками та продуктами. Вона мала прибути ще вчора ввечері, але була заблокована окупаційними силами. Дорогою назад з Мелітополя колона зможе вмістити понад 300 містян, які захочуть виїхати. 

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