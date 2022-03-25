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Уночі Росія обстрілювала Рубіжне, є жертви

Загинуло як мінімум двоє людей.

Уночі Росія обстрілювала Рубіжне, є жертви
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Протягом ночі росіяни руйнували будинки в Рубіжному. За попередніми даними, після вибуху снарядів полум’ям охопило три житлові будинки в центрі міста. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Двоє людей загинуло.

"Жертв може бути більше, бо палає повсюди, - пише Гайдай. - У деяких місцях через безупинні обстріли рятувальники почали розбирати завали пізніше".

За словами голови обласної ВЦА, росіяни не припиняють спроб окупувати місто: "Йдуть на все, вбиваючи мирних громадян. Взагалі в нас, як і по всій країні, не вистачає пожежників на таку значну кількість одночасних займань. От учора сталася 21 пожежа в житлових будинках. Вони намагаються встигнути всюди, скоріше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто росіяни вогонь не припиняють годинами".

Учора в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені (у цих містах і в Лисичанську), врятовано 18 жителів області. Пошкоджено 32 об’єкти – 7 багатоквартирних і 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

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