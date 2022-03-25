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60% російських високоточних ракет не вразили цілі, – США

За оцінками Пентагону Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів з початку війни

60% російських високоточних ракет не вразили цілі, – США
Фото: facebook/borzov.s.s

Високоточні ракети, які Росія застосовує для атаки по об’єктах в Україні, мають до 60% відмов. Це означає, що запуски ракет були невдалими або ж вони не вибухнули при ударі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників, знайомих з розвідданими.

Офіційні особи США, які говорили з Reuters на умовах анонімності, не надали інформації, що саме спричиняє високі показники відмов російських ракет.

За оцінками Пентагону Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів з початку війни, при цьому американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них потрапили до своїх цілей, а скільки не змогли.

За оцінками американської розвідки, рівень відмов змінюється щодня, залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може досягати 60%.

Один зв співрозмовників Reuters заявив, що російські крилаті ракети повітряного базування мали відмову в діапазоні від 20 до 60% залежно від дня. При цьому, двоє експертів, опитаних Reuters, сказали, що будь-який рівень відмов вище 20% є високим.

Один зі співрозмовників агентства також заявив, що у ході ракетної атаки на Яворівський полігон рівень відмов був особливо високим. 

Відзначимо, Росія щодня атакує об’єкти в Україні з допомогою так званої високоточних ракет. Зокрема, 24 березня ворог завдав два ракетних удари по військовій частині на околиці міста Дніпро.

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