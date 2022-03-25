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Росія обстріляла в Харкові лікарню, де дають гуманітарну допомогу. Є загиблі

Обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню. 

Росія обстріляла в Харкові лікарню, де дають гуманітарну допомогу. Є загиблі
Харків (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Російські війська о 7:45 обстріляли в Основʼянському районі Харкова лікарню, де розташовано центр видачі гуманітарної допомоги.

Обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню, повідомили в обласній поліції. Жодного військового об’єкту поруч немає.

"Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли", – зазначили правоохоронці.

Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, вчора в Харкові росіяни обстріляли зі зброї дальної дії пункт "Нової пошти", біля якого мешканці отримували гуманітарну допомогу. Загинули шестеро людей. 

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