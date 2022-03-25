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Внаслідок авіаудару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинули близько 300 людей, – міськрада з посиланням на свідків

Розбір завалів і пошук тіл триває. 

Внаслідок авіаудару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинули близько 300 людей, – міськрада з посиланням на свідків
Фото: АЗОВ

Внаслідок здійсненого 16 березня бомбового удару по драматичному театру Маріуполя загинули близько 300 людей. Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків.

"До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про протилежне", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в драматичному театрі від ворожих обстрілів ховалися жінки і діти. Наявність дітей у сховищі позначалася великими написами "ДЕТИ" з обох боків театру. Російські війська скинули потужну бомбу просто на будівлю.

Спочатку повідомлялося, що з бомбосховища виходять живі люди, однак розібрати завали будівлі швидко неможливо. Ворог продовжує обстріли міста. 

Це був перший, але не єдиний випадок цілеспрямованого обстрілу ворогом цивільних укриттів у Маріуполі. Після драмтеатру вороги розбомбили школу мистецтв, де також укривалися люди. 

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