Внаслідок авіаудару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинули близько 300 людей, – міськрада з посиланням на свідків

Внаслідок здійсненого 16 березня бомбового удару по драматичному театру Маріуполя загинули близько 300 людей. Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків.

"До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про протилежне", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в драматичному театрі від ворожих обстрілів ховалися жінки і діти. Наявність дітей у сховищі позначалася великими написами "ДЕТИ" з обох боків театру. Російські війська скинули потужну бомбу просто на будівлю.

Спочатку повідомлялося, що з бомбосховища виходять живі люди, однак розібрати завали будівлі швидко неможливо. Ворог продовжує обстріли міста.

Це був перший, але не єдиний випадок цілеспрямованого обстрілу ворогом цивільних укриттів у Маріуполі. Після драмтеатру вороги розбомбили школу мистецтв, де також укривалися люди.