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Росія завдала удару по школі мистецтв Маріуполя, де в укритті перебували кілька сотень мирних жителів

Під завалами досі перебувають люди. 

Росія завдала удару по школі мистецтв Маріуполя, де в укритті перебували кілька сотень мирних жителів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія знову завдала удару по місцю, де від бомб ховалися мирні мешканці Маріуполя. Учора ворог скинув бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі, повідомили в Telegram Маріупольської міської ради. 

Там перебували близько 400 цивільних: жінки, діти і люди похилого віку. 

"Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Фашистські війська Росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен воєнний злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!" – підкреслили в повідомленні.

Минулого тижня Росія скинула бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися сотні людей. За деякими даними, там могло бути понад 1000 мирних мешканців. Будівля зруйнована, однак під час розбирання завалів рятувальники знаходили живих. 

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