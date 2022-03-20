За добу росіяни зруйнували 24 будинки в Рубіжному та Сєвєродонецьку, троє людей загинули

24 будинки зруйнували росіяни в Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня в цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів. З них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Гайдай повідомив, що під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало двоє (одна дитина).

Зараз без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів. Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян.

"Наші рятувальники як заступили на службу 24 лютого зранку, так майже і не були вдома – до 19 потужних пожеж призвело російське вторгнення вчора на Луганщині. Врятовано сімох жителів області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду та продукти харчування населенню до бомбосховищ", - написав губернатор Луганщини.

Раніше повідомлялося також, що російські окупаційні війська із систем залпового вогню "Град" обстріляли мирне населення міста Кремінна, що на Луганщині.