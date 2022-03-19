Українські сили ППО збили три російські вертольоти за добу

Українські Сили протиповітряної оборони протягом 19 березня збили три російські літаки. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!" - йдеться у повідомленні.

Також у командуванні Сил ППО наголошують, що очікують від союзників поставок сучасних систем ППО та винищувачів, а не лише "заяв та оплесків на адресу українських героїв".

"Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", - наголосили у командуванні.

Нагадаємо, що оперативне командування "Південь" продемонструвало відео знищення при домопозі бойового безпілотника Bayraktar колони ворожої техніки.