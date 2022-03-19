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Українські сили ППО збили три російські вертольоти за добу

"Денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!"

Українські сили ППО збили три російські вертольоти за добу
Фото: Maxar Technologies

Українські Сили протиповітряної оборони протягом 19 березня збили три російські літаки. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!" - йдеться у повідомленні.

Також у командуванні Сил ППО наголошують, що очікують від союзників поставок сучасних систем ППО та винищувачів, а не лише "заяв та оплесків на адресу українських героїв".

"Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", - наголосили у командуванні.

Нагадаємо, що оперативне командування "Південь" продемонструвало відео знищення при домопозі бойового безпілотника Bayraktar колони ворожої техніки.

 

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