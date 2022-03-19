Бойові дії охопили третину площ природно-заповідного фонду України, - Міндовкілля

Значних втрат при цьому зазнають і природоохоронні об’єкти – заповідники, національні парки, зоопарки.

Уже на початку березня на третині площ, які належать природно-заповідного фонду України велись бойові дії.

Про це в суботу, 19 березня з посиланням на інформацію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

"Агресор веде бойові дії на території 900 об’єктів природно-заповідного фонду площею 12406,6 кв. км (1,24 млн га), що становить близько третини площі природно-заповідного фонду України", - сказано в повідомлені.

Природно-заповідний фонд вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, а також вздовж східного і північного кордонів України зазнає особливих уражень.

Частина національних парків опинилася в зоні гуманітарної кризи. Деякі природоохоронні території позбавлені можливості отримати фінансування. Для прикладу, в об’єктах природно-заповідного фонду, де є велике поголів’я диких тварин, зокрема біосферний заповідник "Асканія-Нова" (тут зібрані і живуть на волі різноманітні види тварин, деякі в дуже обмеженій кількості у світовому масштабі, унікальні для всього світу), національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький», природний заповідник «Єланецький степ».

Проблеми із фінансуванням мають і зоопарки.

Під загрозою знищення перебувають близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га.

Нагадаємо "Український свідок" показав, як живе зоопарк Миколаєва після ракетних ударів росіян - наразі зоопарк закритий для відвідувачів, але співробітники приходять годувати та піклуватися про тварин.