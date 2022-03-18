Наразі зоопарк закритий для відвідувачів, але співробітники приходять годувати та піклуватися про тварин.

Проєкт "Український свідок" показав, як живе зоопарк Миколаєва після ракетних ударів російської армії.

"Перша ракета прилетіла на територіє зоопарку в ніч з 27 на 28 лютого і впала біля вольєра з білим ведмедем, буквально в чотирьох метрах. Якби впала в вольєр, тварина б загинула", - розповів директор закладу Володимир Топчий.

Він також додав, що з 12 березня на зоопарк впало ще три ракети, вони досі знаходяться на території парку. На щастя, в результаті обстрілу тварини не постраждали.

Зараз зоопарк закритий для відвідувачів, але працівники регулярно ходять на роботу, щоб нагодувати та підтримати тварин.

Проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Долучайтеся до проекту Український свідок (Ukrainian Witness) на платформах: YouTube; Facebook, Instagram, Telegram, Patreon.

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відео матеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

Якщо ви стали свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги - надсилайте їх пошту materials.uw@gmail.com.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" також показав, як сьогодні виглядає гуманітарна допомога в Миколаєві.