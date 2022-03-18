18 березня вдалося евакуювати майже 10 тисяч людей з Маріуполя і з Сумщини

Два гуманітарні коридори у Харківській області було зірвано.

18 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 9 145 людей.Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, 4 972 мешканці Маріуполя (1 124 з них діти) виїхали до Запоріжжя.

500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя. Крім того, до Бердянська доставили пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором.

Із Сумщини евакуйовано 4 173 людини.

Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький надав подробиці щодо евакуації населення з регіону.

Суми: 491 авто — 1964 громадян, 44 автобуси — 1590 громадян Лебедин: 4 автобуси — 50 громадян Конотоп: 55 авто — 270 громадян, 5 автобусів — 130 громадян В.Писарівка: 2 авто — 6 громадян, 2 автобуси — 35 громадян Тростянець: 54 авто — 216 громадян, 1 автобус — 30 громадян Краснопілля: 35 авто — 140 громадян

За словами міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, у Харківській області було зірвано доставку гуманітарної допомоги в міста Балаклія та Ізюм.

На суботу, 19 березня, відпрацьовуються маршрути для доставки гуманітарної допомоги до Херсонської, Харківської та Луганської областей. Також відпрацьовуються гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області.