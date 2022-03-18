Українські військові знищили техніку і взвод піхоти російських окупантів

18 березня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили взвод російської піхоти, 8 танків та 11 БМП.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ.

За інформацією військових, окупанти "в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках".

В результаті отримали гідну відсіч і понесли чималі втрати.

Нагадаємо, сьогодні Сили оборони України знищили під Тростянцем Сумської області колону ворожої техніки. А на Чернігівщині ліквідували ЗРК "Бук", який агресор заховав у лісі.