Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові знищили техніку і взвод піхоти російських окупантів

Серед розбитої техніки - 8 танків та 11 БМП.

Українські військові знищили техніку і взвод піхоти російських окупантів

18 березня бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили взвод російської піхоти, 8 танків та 11 БМП.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ.

За інформацією військових, окупанти "в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках".

В результаті отримали гідну відсіч і понесли чималі втрати.

Нагадаємо, сьогодні Сили оборони України знищили під Тростянцем Сумської області колону ворожої техніки. А на Чернігівщині ліквідували ЗРК "Бук", який агресор заховав у лісі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також